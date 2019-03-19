В поселке Высокий Харьковского района поймали злоумышленников, совершивших 13 краж.

В конце 2018 года в полицию начали поступать заявления о кражах. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались 26 и 27-летние безработные жители поселка Высокий, которые не раз привлекались к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.Следствием установлено, что злоумышленники специализировались на кражах бытовой техники, электроинструментов и изделий из металла из дачных и жилых домов в поселке Высокий. Они проникали в дома, зная, что хозяева отсутствуют. Полицией доказано уже 13 фактов краж, совершенных задержанными, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Действия злоумышленников квалифицировали по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Гражданам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.