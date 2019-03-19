В Харькове выставили на продажу часть парка Машиностроителей (бывший парк Артема). Соответствующее объявление появилось в Сети в понедельник вечером.

Речь идет о 10,5 гектарах, расположенных на пересечении улиц Энергетической и Плехановской. Как гласит текст объявления, целевое назначение – "строительство и последующая эксплуатация административных, складских, торговых и других объектов коммерческого назначения с необходимой инфраструктурой". Об этом сообщает newsroom"Объект фасадный: 200 метров выходят на Московский проспект. Цена $3 миллиона без комиссии", - говорится в тексте.Согласно данным Кадастровой карты Украины, два участка площадью 4,9 и 5,2 гектара перешли в собственность компании "Лтава град" всего пять дней назад - 14 марта. Что интересно, само ООО с уставным фондом в 1000 гривен было зарегистрировано за месяц до этого - 15 февраля. Руководителем предприятия является Игорь Петрович Коляско, который возглавляет еще несколько подобных фирм.