Вопрос внедрения предоставления жилищных субсидий в денежной форме обсудили 19 марта в ходе селекторного совещания, которое прошло под руководством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

По информации, озвученной во время совещания заместителем председателя ХОГА Михаилом Черняком, в феврале в области были сформированы реестры на выплату жилищной субсидии.– В денежной форме предприятиям – поставщикам жилищно-коммунальных услуг через Ощадбанк субсидии будут получать 2800 человек. В наличной форме субсидии будут получать 254 тысячи семей. Из них 165,8 тыс., которые получают пенсии, будут получать субсидии через Пенсионный фонд, а 88,2 тыс. – через отделения Ощадбанка. Выплаты через Пенсионный фонд начались 4 марта, через Ощадбанк – 12 марта, – рассказал Михаил Черняк.Павел Розенко отметил, монетизация субсидий – реальный механизм экономии ресурсов и средств:– Человек получает на руки ресурс и после уплаты за услуги у него остается реальная сумма экономии, которую он может потратить на свое усмотрение. Сейчас за окном установилась плюсовая температура, и есть возможность экономить на отоплении. При этом субсидии люди будут получать в марте, апреле и мае.В целом по стране около 2,3 млн граждан будут получать выплаты через Пенсионный фонд, еще 1,2 млн – через Ощадбанк.