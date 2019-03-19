За январь 2019 года экспорт украинской продукции повысился на 9,2 процентов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт превысил 4 млрд долларов.

Это дает основания говорить о том, что за год эта цифра стала больше на девять процентов. Об этом сегодня, 19 марта, заявила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.По их словам, положительное сальдо составило 20,9 миллионов долларов, информируют “Экономические новости”.Они сообщили, что за январь текущего года Украина продала больше всего недрагоценных металлов и изделий из них. В министерстве подчеркнули, что общая сумма экспорта равна 1,1 млрд долларов. На втором месте разместились продукты растительного происхождения. Их Украина экспортировала на 1 млрд, а жиров и масел — на сумму в 350 млн долларов.Отмечается, что также вырос экспорт и в страны Европейского союза и равен 1,8 млрд долларов, что на 6 процентов больше, чем в том году. Со слов экспертов в министерстве, ЕС остается основным рынком экспорта украинских товаров с долей в 44,6 процентов. Там подчеркнули, что торговые отношения украинские производители поддерживают с 193 странами мира.