Французский провидец сделал много пророчеств. И вот те предсказания, которые он составил на этот год, начали уже сбываться.

Великий фармацевт и алхимик говорил, что люди начнут понимать язык животных.И это стало возможно благодаря новому изобретению американских ученых, которые разработали устройство, помогающие понимать язык грызунов. Специалисты выяснили, что эти животные общаются при помощи писка разной частоты. В ходе исследования эксперты заметили, что писки на частоте 50 килогерц означают радость, а на 20 килогерц — грусть, информируют «Экономические новости».Ученые добавляют, что человеческий слух может распознать частоту максимум 20 тысяч герц, поэтому люди обычно только замечают, когда грызуны чем-то недовольны. Но с помощью нового прибора, грызуны могут стать хорошими друзьями для людей, как коты или собаки. Это устройство будет переводить все посылы наших меньших братьев. Отметим, что пророчества Нострадамуса имеют не только негативный окрас, он предсказывал вполне и позитивные вещи.