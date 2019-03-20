Осколки небесного тела после взрыва упали в Берингово море — вдали от людей и жилых районов.

В декабре 2018 года произошёл крупнейший взрыв метеорита после случая в Челябинске в 2013 году. Однако это произошло вдали от людей, поэтому явление осталось практически незамеченным. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».По данным NASA, метеорит при разрушении об атмосферу выделил энергии в 10 раз больше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Как пояснил сотрудник планетарной защиты агентства Линдли Джонсон, настолько крупные метеориты падают на Землю не больше двух-трёх раз за 100 лет.В NASA рассказали, что метеорит вошёл в атмосферу Земли 18 декабря со скоростью 32 километра в секунду под очень крутым углом в семь градусов. Разрушение метеорита с выделением ударных волн произошло на высоте 25,6 километров над поверхностью планеты. Мощность «взрыва» составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте.Как и в случае Челябинска, в NASA не знали, что на Камчатку упадёт метеорит. Ведомство узнало это об этом от американских военных, которые засекли взрыв в атмосфере со спутников.Падение метеорита на Челябинск произошло 15 февраля 2013 года. Тогда в земную атмосферу вблизи города вошло небесное тело диаметром 17 метров и массой около 10 тысяч тонн. Его назвали самым крупным метеоритом, упавшим на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.Метеорит разрушился в результате торможения и выделил ударные волны мощностью около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Благодаря тому, что инцидент произошёл днём вблизи крупного города, он стал одним из самых задокументированных случаев падения крупного небесного тела в истории.