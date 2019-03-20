Исследование японских ученых из Университета Канадзавы свидетельствует: зерна кофе содержат в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты.

Об этом сообщает МедикФорум.Речь идет о растительных сигнальных молекулах – двух компонентах кофе, таких как кафестол и кавеол. В экспериментах с животными специалисты убедились: эти вещества обладают мощными противораковыми свойствами.Представители науки давно ведет поиски формул тех препаратов, которые бы способствовали уничтожению раковых клеток на ранней стадии развития опухоли. При возникновении рака простаты, как и при других типах раковых заболеваний, вопрос выживаемости пациентов тесно связан с тем, как быстро обнаруживается онкологический процесс. Мужчины получают весомые шансы победить рак простаты, если опухоль удаляется на начальном этапе развития, отмечают ученые.По словам авторов нового проекта, кофе привлекло их внимание после того, как при сборе статистических данных о частоте развития рака простаты, было замечено: мужчины, регулярно употребляющие кофе, реже демонстрируют подверженность этому онкологическому заболеванию. В частности, ученые установили, что любители кофе среди представителей мужественного пола заболевают раком простаты на 11% реже.Предположив, что кофе может обладать защитным эффектом в отношении рака предстательной железы, исследователи выделили из кофейного экстракта шесть активных веществ и протестировали их влияние в многообразных комбинациях на развитие разных типов «мужского» рака. Испытания проводились как в лабораторных условиях на клеточных культурах в пробирках, так на мышах - носителях опухолей. В результате этих опытов исследователи сделали вывод о том, что два входящих в состав кофе вещества – кафестол и кавеол – растительные сигнальные молекулы, обладают мощными, останавливающими рост опухолей свойствами.«Комбинация этих веществ замедлила рост самых «неуязвимых» типов рака простаты почти в два раза. Что касается менее стойких видов опухолей, высокие концентрации этих кофейных компонентов позволили уничтожить все раковые клетки в пробирке за первый же день наблюдений», - сообщили исследователи.Теперь ученым предстоит понять, как именно работают кофейные вещества. Понимание механизмов их действия поможет получить первое лекарство от типов рака простаты, не поддающихся традиционной терапии, считают специалисты.