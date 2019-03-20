Реализация плана обойдется мэрии Нью-Йорка в 10 миллиардов долларов.Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио представил свой план по защите города от предстоящего повышения уровня моря и сильных штормов, которые кажутся почти неизбежными перед лицом изменения климата. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина»
– Это будет одна из самых сложных экологических и инженерных задач, с которыми когда-либо сталкивался наш город, это в буквальном смысле изменит форму острова Манхэттен, — заявил мэр.
Чтобы укрепить большую часть Нижнего Манхэттена, план де Блазио предполагает выделение 500 миллионов долларов на создание травянистых заграждений в парках и съемных заграждений, которые службы города смогут развернуть непосредственно перед штормом. Однако эти типы барьеров не будут работать для защиты восточной окраины Нижнего Манхэттена, которая, как отметил де Блазио, находится всего в двух с половиной метрах над уровнем моря и плотно заполнена уязвимыми коммуникациями, канализационными системами и линиями метрополитена.
Единственный вариант, согласно де Блазио, — создать искусственный буфер и отдалить побережье Нижнего Манхэттена от Бруклинского моста до Бэттери-парк на 150 метров к Ист-Ривер. По словам градоначальника, после расширения побережья, которое может обойтись в 10 миллиардов долларов, Нижний Манхэттен будет защищен от повышения уровня моря до 2100 года.
Фото: New York Magazine
Нижний Махэттен — дом для 90 тысяч человек в Нью-Йорке, однако этот район имеет общенациональное и, возможно, общемировое значение. Это родина финансового района Нью-Йорка, один из главных мировых экономических центров — Уолл-стрит. По словам де Блазио, защита от климатических катастроф в этой области должна стать национальным приоритетом, так как это глобальный торговый центр на полмилииона рабочих мест, который затрагивает каждый город и регион в Америке.
Вместе с тем угроза изменения климата не ограничивается одним Нью-Йорком: как отметил де Блазио, другие города, расположенные на побережье, в том числе Майами, Хьюстон и Чарльстон, также должны подготовиться к возможным катаклизмам.
– Создание такой инфраструктуры столь же жизненно необходимо, как постройка дорог, рельс и мостов. Это вопрос национальной безопасности, столь же важная для обеспечения благополучия людей, как и любая военная техника. Время играет против нас: мы и так потеряли слишком много лет, притворяясь, что у нас есть роскошь обсуждать изменение климата. Подготовка к грядущим событиям должна стать национальным приоритетом, подкрепленным десятками миллиардов федеральных инвестиций, так как на кону жизни людей, — подчеркнул мэр.