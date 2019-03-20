Перевод стрелок всегда чреват сменой ритма жизни, а, следовательно, дополнительным стрессом.Об этом пишет НВ.
31 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов нужно перевести на час вперед в 3:00 утра. Как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья?
Справиться с ним помогут несколько простых шагов.
Чаще бывайте на свежем воздухе
Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Вне зависимости от того, грядет ли переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где стрелки часов никогда не переводят (а есть и такие страны).
Однако когда впереди — смена режима дня, пешие прогулки должны стать неотъемлемой частью вашего образа жизни. Как минимум за неделю до перевода стрелок на летнее время.
Ложитесь пораньше
Примерно за неделю до предстоящего перевода часов стоит начать ложиться спать пораньше.
Таким образом ваш организм сможет заранее адаптироваться к переводу часов на летнее время и грядущему сдвигу в распорядке дня.
Снижайте нагрузку
Как бы смешно это не звучало, но постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в дни, предшествующие переводу часов, а также в первые недели после него.
Исследователи выяснили, что в первые дни после перевода стрелок на летнее время количество несчастных случаев на производствах возрастает на 5%. Стоит дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. В особенности это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.
Усильте внимание к еде
Постарайтесь не усугублять стресс, который вызывает в организме переход на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания.
Стоит исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого. Логично начать принимать витамины в таблетках.
Не садитесь за руль
Вышеупомянутая рекомендация о пеших прогулках отлично сочетается и с рекомендацией не садиться за руль в первые дни после перевода часов на летнее время. Нарушение режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает.
Откажитесь от кофе и алкоголя
Медики также рекомендуют в первые дни после перехода на летнее время отказаться от кофе и алкогольных напитков. Они могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.