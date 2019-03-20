Инцидент в городе Гуандуне попал на видео камер наружного наблюдения.Эту историю рассказали на сайте «Вокруг света. Украина».
Ночью девушка подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Сзади к ней подошел вооруженный ножом мужчина и потребовал наличные.
Жертва отдала злоумышленнику 2,5 тысячи юаней ($372), но грабителю это показалось мало, и он заставил девушку вновь вставить карточку в банкомат и снять еще.
Однако жертва показала, что на ее счету больше нет средств. Тогда, к удивлению девушки, злоумышленник вернул деньги и ушел ни с чем.
Данные камер наблюдения помогли полиции задержать грабителя в короткие сроки. Несмотря на то, что он вернул деньги, грабитель угрожал девушке ножом, что является преступлением.