19 марта председатель ХОГА Юлия Светличная приняла участие в рабочем совещании.

- Несмотря на то, что мы работаем в сложное время, харьковским территориальным органам прокуратуры удается доказывать свой профессионализм и отстаивать интересы государства. Ваш труд – это фундамент новой, современной Украины, – обратилась руководитель области к коллективу прокуратуры.В ходе мероприятия она передала государственную награду - звание заслуженного журналиста Украины - пресс-секретарю областной прокуратуры Вите Дубовик, а также почетные отличия ХОГА сотрудникам ведомства.- Внимание руководства области к нашим сотрудникам говорит о том, что у двух таких важных структур региона, как областная администрация и прокуратура, есть и взаимопонимание, и сотрудничество, - сказала Вита Дубовик.