19 марта Юлия Светличная посетила спортивный комплекс «Динамо».

Общаясь со спортсменами и тренерами, Юлия Светличная поблагодарила их за достижения, которые прославили нашу область как на украинской, так и на международной спортивных аренах.«Мы делаем все, чтобы на Харьковщине, у которой есть хорошие традиции и прекрасная школа, спорт продолжал развиваться. Благодаря этому мы не только достигаем результатов в профессиональном спорте, но и в развиваем массовый спорт, а также даем возможность всем желающим заниматься физической культурой, добиваться результатов и закалять характер», - сказала председатель ХОГА.Она отметила, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из главных приоритетов для руководства области.«В последние несколько лет мы делаем все, чтобы решить вопросы, которые накапливались десятилетиями. Это и ремонты школ, и спортивных комплексов, и закупка оборудования, и поддержка спортсменов, тренеров. Мы поставили задачу построить современные спортивные комплексы в каждом районе области, чтобы детвора могла заниматься круглый год, независимо от условий на улице. Во всех районах появляются современные футбольные поля с искусственным покрытием, о которых раньше могли только мечтать. Условия должны быть у всех, у кого есть желание развиваться», - подчеркнула Юлия Светличная.В ходе встречи глава области передала государственную награду – звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины марафонцу Николаю Зудину, одному из вдохновителей и организаторов харьковского марафона.С просьбой отметить Николая Яковлевича наградой к главе ХОГА обратились харьковчане во время предыдущего марафона, в котором она традиционно принимала участие.«Я не могла не откликнуться. Такие люди своим примером вдохновляют, зарождают желание двигаться вперед, быть успешным, сильным», - подчеркнула Юлия Светличная.Также почетное звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины присвоено еще одному ветерану харьковского спорта – пловцу Вадиму Куценко. Он стал единственным харьковчанином, имя которого внесено в Зал славы Всемирных игр для ветеранов в Сент-Джордже (штат Юта, США).«На Всемирных играх для ветеранов Вадим Куценко заявлялся на 7 дистанций и привез с соревнований полный комплект медалей: 5 золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Мы гордимся вами, вы - пример для многих, важный член огромной и потрясающей спортивной семьи Харьковщины», - сказала председатель ХОГА.Представитель марафонного клуба «Харьков» Александр Смолин поблагодарил руководителя области за внимание к спорту и спортсменам.«Сегодня были отмечены два замечательных и заслуженных человека. Мы очень ждали награды для нашего тренера. От лица спортсменов хочу поблагодарить вас за понимание и за то, что находите время для простого человеческого общения», - сказал спортсмен.Президент Федерации легкой атлетики Харьковской области Анатолий Губа также отметил внимание, которое сегодня уделяется спорту в области.«Спасибо вам за то, что вы делаете для спорта вопреки всем трудностям. Все говорят: нет денег. А мы видим развитие, у нас есть новейшее оборудование, мы занимаем призовые места на соревнованиях, благодаря вашей поддержке, - обратился к главе области Анатолий Губа. – А также спасибо за память о спортсменах. Когда о спортсмене забывают – он умирает со своими достижениями. А в Харьковской области сегодня есть понимание важности спорта и душевное отношение к спортсменам».