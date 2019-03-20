19 марта Юлия Светличная посетила спортивный комплекс «Динамо».Общаясь со спортсменами и тренерами, Юлия Светличная поблагодарила их за достижения, которые прославили нашу область как на украинской, так и на международной спортивных аренах.
«Мы делаем все, чтобы на Харьковщине, у которой есть хорошие традиции и прекрасная школа, спорт продолжал развиваться. Благодаря этому мы не только достигаем результатов в профессиональном спорте, но и в развиваем массовый спорт, а также даем возможность всем желающим заниматься физической культурой, добиваться результатов и закалять характер», - сказала председатель ХОГА.
Она отметила, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из главных приоритетов для руководства области.
«В последние несколько лет мы делаем все, чтобы решить вопросы, которые накапливались десятилетиями. Это и ремонты школ, и спортивных комплексов, и закупка оборудования, и поддержка спортсменов, тренеров. Мы поставили задачу построить современные спортивные комплексы в каждом районе области, чтобы детвора могла заниматься круглый год, независимо от условий на улице. Во всех районах появляются современные футбольные поля с искусственным покрытием, о которых раньше могли только мечтать. Условия должны быть у всех, у кого есть желание развиваться», - подчеркнула Юлия Светличная.
В ходе встречи глава области передала государственную награду – звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины марафонцу Николаю Зудину, одному из вдохновителей и организаторов харьковского марафона.
С просьбой отметить Николая Яковлевича наградой к главе ХОГА обратились харьковчане во время предыдущего марафона, в котором она традиционно принимала участие.
«Я не могла не откликнуться. Такие люди своим примером вдохновляют, зарождают желание двигаться вперед, быть успешным, сильным», - подчеркнула Юлия Светличная.
Также почетное звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины присвоено еще одному ветерану харьковского спорта – пловцу Вадиму Куценко. Он стал единственным харьковчанином, имя которого внесено в Зал славы Всемирных игр для ветеранов в Сент-Джордже (штат Юта, США).
«На Всемирных играх для ветеранов Вадим Куценко заявлялся на 7 дистанций и привез с соревнований полный комплект медалей: 5 золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Мы гордимся вами, вы - пример для многих, важный член огромной и потрясающей спортивной семьи Харьковщины», - сказала председатель ХОГА.
Представитель марафонного клуба «Харьков» Александр Смолин поблагодарил руководителя области за внимание к спорту и спортсменам.
«Сегодня были отмечены два замечательных и заслуженных человека. Мы очень ждали награды для нашего тренера. От лица спортсменов хочу поблагодарить вас за понимание и за то, что находите время для простого человеческого общения», - сказал спортсмен.
Президент Федерации легкой атлетики Харьковской области Анатолий Губа также отметил внимание, которое сегодня уделяется спорту в области.
«Спасибо вам за то, что вы делаете для спорта вопреки всем трудностям. Все говорят: нет денег. А мы видим развитие, у нас есть новейшее оборудование, мы занимаем призовые места на соревнованиях, благодаря вашей поддержке, - обратился к главе области Анатолий Губа. – А также спасибо за память о спортсменах. Когда о спортсмене забывают – он умирает со своими достижениями. А в Харьковской области сегодня есть понимание важности спорта и душевное отношение к спортсменам».