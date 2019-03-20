Авиакомпания SkyUp Airlines запускает 4 регулярные рейсы из Харькова из таких городов как Римини (Италия), Барселона (Испания), Ларнака (Кипр) и Кутаиси (Грузия).

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.График полетной программы и стоимость билетов:Харьков - Римини (Италия) от 2617 грн. Начало полетной программы со 2 июня 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут выполняться каждое воскресенье.Харьков - Барселона (Испания) от 3025 грн. Начало полетной программы с 25 мая 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.Харьков - Ларнака (Кипр) от 2346 грн. Начало полетной программы с 30 мая 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут выполняться по четвергам.Харьков - Кутаиси (Грузия) от 2210 грн. Начало полетной программы со 2 июня 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.