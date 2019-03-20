Движение трамваев по Салтовскому шоссе и пер. Салтовскому, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 21 и 22 марта.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по Салтовскому шоссе.На этот период трамваи будут курсировать так:- трамвай №6: Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;- трамвай №8: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.