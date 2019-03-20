13 по 17 марта в Линьяно состоялся международный турнир по паралимпийскому настольному теннису, две золотые медали которого завоевала харьковчанка Марина Литовченко.

Национальная паралимпийская сборная команда по настольному теннису успешно начала новый сезон, завоевав в Италии 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Из них две золотые - на счету Марины Литовченко.Марина уверенно победила в одиночном разряде, а также в соревнованиях смешанных команд вместе с представительницей Румынии.Впереди у сборной Украины еще один рейтинговый турнир, который с 7 по 12 мая пройдет в Словении.