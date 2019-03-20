Ежедневно на дорогах Харьковской области работают не менее 40 бригад ремонтников.

Ямочность после зимы ликвидируют как на дорогах государственного значения, так и на местной сети. Наиболее активно сейчас дорожники работают на окружной, киевской трассе и дороге Харьков – Симферополь.– Самая значительная ямочность на участках окружной дороги: в районе села Родичи, поворота на Черкасскую Лозовую, от перекрестка на Липцы в сторону Старосалтовского перекрестка, от поворота на Элитное до развязки на город Чугуев, также – вся протяженность по Роганскому жилмассиву, район фабрики «Филипп Моррис», есть разрушения в районе Жихоря. Что касается направления на Киев, то больше всего были поражены участки в районе поворота на Коротич, Старого Люботина, Нестеренков, поворота на Краснокутск, по городу Валки и от села Снежков до границы с Полтавской областью. На этих всех направлениях работают бригады. Кроме того, мы работаем в направлении Харьков – Симферополь по так называемой «старой дороге» и на направлении Красноград – Перещепино по «новой» дороге. Сегодня бригады вышли на направление Харьков - Каменная Яруга в сторону города Чугуев. Ежедневно на дорогах государственного значения в области работает от 15 до 22 бригад, занимающихся ликвидацией ямочности, – сообщил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.Директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко отметил, что работы по эксплуатационному содержанию начались и на дорогах местного значения в области.– Работают от 27 до 30 бригад по ямочному ремонту. В первую очередь работы проводим на дорогах к школам, садикам, амбулаториям и т.д, – сказал Игорь Турченко.