В 2019-м на Харьковщине будут ремонтировать дороги на Лозовую и Казачью Лопань, а над окружной начнут строить переход.

О планах текущих средних ремонтов, которые проведут на дорогах области, рассказали на брифинге 20 марта.Главным объектом, на котором в этом году будут работать дорожники области, станет направление Мерефа – Лозовая – Павлоград. Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в госбюджете – речь идет о сумме около 1 млрд грн.– Планируется полномасштабный ремонт дороги от Мерефы до Лозовой с ремонтом 4-х искусственных сооружений. Участок по Лозовой также начинаем. Сейчас проходит тендерная процедура, также ожидаем бюджетной росписи Министерства финансов, – рассказал первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.Он сообщил, что в этом году в области запланирован текущий средний ремонт на 8 дорогах. Среди них: Дергачи - Казачья Лопань, Харьков - Волчанск, Старый Мерчик - Краснокутск, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Печенеги - Великий Бурлук и 2 участка на окружной дороге.– На окружной запланированы работы в районе Экопарка для организации безопасного движения. Планируется расширение проезжей части, строительство нового надземного пешеходного перехода (это начало работ, без введения в эксплуатацию в этом году), – рассказал Сергей Пляка.Также в этом году будут проводиться работы на дороге Киев - Харьков - Довжанский (на участке от Чутово до села Снежки Валковского района начнут строительство еще одной полосы движения).Что касается дорог местного значения, то текущие средние ремонты запланированы на 93-х объектах.– По 47 из них уже объявлены тендерные процедуры. Также ведется проектирование строительства объездной дороги города Лозовая. В конце апреля планируем начать строительные работы, – рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко. – Также мы подготовили перечень из 24 мостов, которые в первую очередь нужно отремонтировать. По 5-ти из них проекты уже закончены, сейчас проходит экспертиза, после чего будем объявлять тендеры.Среди дорог местного значения, которые будут ремонтировать в первую очередь, Игорь Турченко отметил направление Харьков - Липцы. Тендер на текущий ремонт участка этой дороги провели еще в прошлом году, подрядчик готов приступить к работам, как только это позволит погода.– Как только потеплеет, в Циркунах 2,2 км будет сделано - в 2 слоя асфальтобетонной смеси, – сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины».