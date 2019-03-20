20 марта председатель ХОГА Юлия Светличная приняла участие в открытии операционного блока и реанимации Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения.Харьковские чернобыльцы получили обновленное лечебное заведение. В клинику завезено диагностическое, реанимационное и операционное оборудование, передает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.
– Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения практически 30 лет был без капитального ремонта. Мы начали его ремонтировать. Прошло чуть более полугода, а уже отремонтировано отделение функциональной диагностики, реанимационный и операционный блоки, заменена крыша и все внутренние коммуникации. Только в этом году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования, - сообщила Юлия Светличная.
И.о. директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова отметила: в реанимации и операционных не просто провели ремонт, эти отделения полностью укомплектовали.
– Мы получили наркозную станцию, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ, видеогастроколоноскоп, а также хирургические столы, бестеневые лампы в операционную, функциональные кровати, мониторы, шприцевые насосы и так далее. Огромное спасибо главе ХОГА Юлии Светличной, областной администрации, областному совету - за то, что повернулись лицом к людям, создали им условия для лечения и выздоровления, - сказала Ирина Пирогова.
Юлия Светличная сообщила, что работы в больнице для чернобыльцев продолжатся. Финансирование из областного бюджета уже выделено. Также продолжается работа по привлечению средств международных организаций.
– Ремонтировать диспансер будем комплексно. Продолжим работы и полностью восстановим медицинское учреждение. Потому что это не просто вопрос социальных гарантий. Это вопрос справедливости, - подчеркнула руководитель области.