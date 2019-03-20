Бюджет Двуречанского района за 4 года вырос в 4 раза. Такие данные привели в ходе расширенного заседания Совета регионального развития района.

Мероприятие состоялось при участии заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна.Открывая мероприятие, Вадим Даниелян отметил те изменения, которые произошли в области с 2014-го года, в том числе благодаря децентрализации. Во время заседания Совета регионального развития председатель Двуречанской РГА Ирина Григоренко доложила о результатах работы и дальнейших планах развития района.Так, она отметила, что за последние 4 года сводный бюджет Двуречанского района вырос в 4 раза: с 22 млн грн в 2014 году до 254,3 млн грн в 2018-м.– Это позволяет району реализовывать строительные проекты, ремонтировать и восстанавливать важные объекты, - сказала Ирина Григоренко. - Положительные изменения в развитии социальной инфраструктуры в последние годы особенно ярко наблюдаются в области образования. Так, образовательные объекты района на свое развитие получили в 2015 году 688,8 тыс. грн, а в 2018 - уже 10 млн 620 тыс. грн. В 2014 году капитальные расходы на отрасль образования составляли лишь 457,1 тыс. грн. То есть, в 2018 году капитальные расходы по отрасли образования в 23,2 раза больше, чем в 2014-м.По информации председателя Двуречанской РГА, также существенно выросли расходы на ремонт дорог - с 1,5 млн грн в 2015 году до 9,7 млн - в 2018-м.– При этом в 2018 году впервые получена государственная субвенция на ремонт коммунальных дорог (1,2 млн грн). В 2019 году в соответствии с распоряжением председателя ХОГА Юлии Светличной Двуреченский район получит на текущий средний ремонт дорог местного значения 10,4 млн грн, - привела данные Ирина Григоренко.Также в этом году район получит финансирование из областного бюджета по программе «Энергия света», инициированной главой ХОГА Юлией Светличной.– В 2019 году включено в финансирование за счет областного бюджета проведение работ по реконструкции уличного освещения 5 населенных пунктов района, - сообщила председатель РГА.В своем докладе Ирина Григоренко подчеркнула, что у руководства района есть продуманный и четкий план дальнейших действий. В перспективный план развития Двуречанщины включены 43 объекта, восстановление которых запланировано на ближайшие три года.– Главная задача сегодня, которую ставит глава ХОГА Юлия Светличная - сделать все, чтобы каждый житель области чувствовал изменения, - отметила Ирина Григоренко.