Предлагаем вашему вниманию геомагнитный прогноз на следующий месяц, в том числе и на пасхальные праздники.

Метеорологи установили, что второй весенний месяц станет более спокойным, нежели март. Сильные магнитные бури ожидаются только в середине апреля. Согласно прогнозу, на Пасху геомагнитных всплесков не будет. Праздник должен пройти в спокойной атмосфере. Напомним, в 2019 году Пасха придется на 28 апреля, информируют «Экономические новости».Небольшие колебания солнечной активности следует ждать 16, 22 и 25 апреля. А более серьезные придутся на 12,23 и 24 числа.Во время повышения солнечной активности даже здоровые люди могут ощутить некоторые недомогания. В период напряженной геомагнитной обстановки у людей возможно появление мигреней и беспричинной тревожности.Зависимые от солнечных всплесков украинцы реагируют на магнитные бури сильнее: у них может нарушиться работа сосудистой системы, усилиться хронические заболевания, повыситься уровень сахара в крови и давление.Во время всплесков на Солнце медики рекомендуют избегать тяжелой физической и умственной работы. В такие дни лучше больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться и пить побольше чистой воды.