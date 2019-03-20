Женщина родила ребенка прямо в зале ожидания железнодорожного вокзала в Люботине Харьковской области.Об этом сообщило издание "Комментарии.ua".
В понедельник, 18 марта, у женщины прошли роды в здании люботинского вокзала. По словам свидетелей, она смогла родить сама, но пуповину ей пришлось перекусить.
Известно, что девушка не является местной жительницей. На данный момент она и младенец находятся в клинике.
Ее дочка родилась очень маленькой, весом чуть более 2 килограммов. По предварительным данным, ребенок мог родиться недоношенным.
Чиновники подтвердили факт родов и утверждают, что и мама, и дочка чувствуют себя хорошо.