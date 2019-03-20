В ближайшие двое суток погода в Харькове и области существенно не изменится.

21 марта: облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла. По городу: температура воздуха ночью около 0°, днем 6-8° тепла.22 марта: переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.