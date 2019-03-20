Ученые выяснили, что активные процессы в головном мозге человека происходят до 18-20 лет.

Но, по мнению ученых, это не означает, что человек становится взрослым. Новые исследование показывает, что для психологической зрелости человеку нужно дольше времени, чем считалось ранее, информируют «Экономические новости».Питер Джонс, который является профессором Кембриджского университета, также приверженец этой теории. Он считает, что полное развитие мозга длится до 30 лет. Это дает основание считать, что только в тридцать лет человек считается полностью сформированною личностью. Но, по словам ученого, у некоторых людей этот процесс может произойти и раньше. Он добавляет, что и в 25-ти летнем возрасте есть люди, которые рассуждают мудро.Такие примеры доказывают, что каждый человек очень индивидуален.