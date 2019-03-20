В Харьковской области граждане задекларировали более 1 млрд грн доходов за 2018 год.

Как сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области, декларационная кампания – 2019 продолжается, последний день подачи декларации – 2 мая. Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря. К оплате декларантами определен налог на доходы физических лиц в сумме 23,8 млн грн и 4 млн грн военного сбора.В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7 тыс 468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату. Официально задекларировали доходы 58 миллионеров.Воспользовались правом на налоговую скидку 1 тысяча 670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3,8 млн грн налога на доходы физических лиц.