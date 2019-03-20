В Харькове, на перекрестке улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП с участием трамвая № 27 и автомобиля Volkswagen.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла днем, 19 марта. В результате столкновения трамвай перегородил половину проезжей части и застопорил движение троллейбусов.В пресс-службе управления Патрульной полиции Харькова добавили, что в аварии никто не пострадал.«Водители отказались от оформления ДТП полицией и самостоятельно составили европротокол», — рассказали в пресс-службе.