Изменения климата пагубно влияет на некоторые зерновые культуры, заставляя их выделять токсичные вещества.Об этом сообщает «Вокруг света.Украина».
Такая ситуация ставит на грань вымирания беднейшие страны мира, утверждает климатолог Жаклин МакГлейд, принимавшая участие в специальном исследовании ООН.
Первоначально Жаклин МакГлейд заинтересовали данные из Эфиопии, где сообщалось остранных заболеваниях, поражавших обедневших фермеров и домашний скот. В стране была засуха, но это не объясняло неврологические проблемы этих людей — слепоту, частичный паралич и даже смерть.
Оказалось, под влиянием засухи такие растения, как кукуруза, бобы и маниок, вырабатывают нитраты и цианистый водород – вещества, которые смертельно опасны для домашнего скота и людей. При этом глобальное потепление провоцирует эпидемии микозов, отравляющих растения токсинами (например, афлатоксином). Эти токсины ответственны за тысячи случаев рака печени в Африке, а также иммунные проблемы и задержку эмбрионального развития.
Пока эти проблемы касаются больше развивающихся стран с жарким климатом, однако с глобальным потеплением они продвинутся на север.
Однако Жаклин МакГлейд и ее команда считают, что спасение для человечества — в культивировании локальных и дикорастущих разновидностей, стойких к высоким температурам.
– Некоторые виды ячменя и твердой пшеницы толерантны к условиям засухи, — утверждает Карло Фадда, участник программы Bioversity International. — Они сохраняют урожайность даже в плохие годы и почти не восприимчивы к болезням.