Новое оборудование позволяет уменьшить дозу облучения детей при рентгенографии в 4 раза и проводить исследования даже младенцам.





Харьковскую областную детскую больницу №1 20 марта посетила глава ХОГА Юлия Светличная. Она пообщалась с коллективом учреждения и его руководством, а также ознакомилась с результатами проведенных ремонтных работ и новым оборудованием, закупленным для больницы за средства областного бюджета. Среди обновлений больницы – отремонтированный рентген-кабинет с современным оборудованием.– Новый рентген-аппарат просто замечательный, – поделилась главный врач ОДКБ № 1 Оксана Пионтковская. – Он соответствует всем современным требованиям – в первую очередь, требованиям безопасности. При проведении цифрового исследования дозовая нагрузка на детей значительно меньше, чем при проведении классической рентгенографии – в среднем уменьшение в 4 раза, что особенно важно в педиатрии. Трубка вращается на 360 градусов, это позволяет проводить исследования деткам в вынужденном положении – на каталках, реанимационным больным. Есть подставка для новорожденных. Мы просто счастливы. Мы безумно благодарны облгосадминистрации и Юлии Александровне за то, что каждый год обновляем нашу материально-техническую базу современным цифровым оборудованием.Юлия Светличная отметила, что ежегодно областная детская больница №1 принимает около 120 тысяч пациентов – не только из Харьковской области, но и из зоны ООС. Поэтому развитию этого учреждения и обновлению оборудования в нем уделяется особое внимание.– Ремонт медицинских учреждений является приоритетным заданием развития Харьковской области. Мы продолжим ремонтировать учреждения и параллельно оснащать их качественным, современным оборудованием, – заверила Юлия Светличная. – На 2019 год мы запланировали ремонты 73 медицинских объектов по всей области – и частичные, и капитальные работы. Также продолжим закупать новое оборудование.