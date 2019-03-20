В Харькове ушел из жизни известный журналист Аркадий Генкин, который последние годы работал в газете «Время».

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУ имени В. Н. Каразина.В публикации говорится о том, что сердце мужчины остановилось 18 марта."Вечная память об Аркадии Матвеевиче, профессионале своего дела и замечательном человеке, который навсегда останется в сердцах родных, близких и знакомых", - отмечают представители ХНУ.Также в пресс-службе вуза сообщили о том, что прощание с журналистом газеты "Время" состоится в крематории поселка Жихарь (улица Надборная, 3) сегодня, 20 марта, в 11:30.