Нафтогаз в апреле предлагает бытовым потребителям газ по цене на 2% ниже установленной Кабмином - по 8,38 грн за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба компании."В апреле мы предложим бытовым потребителям, которые являются клиентами Нафтогаза, газ по цене на 2% ниже регулируемой, установленной постановлением Кабмина. Цена кубометра газа будет 8,38 грн (за 1 куб. м - ред.) вместо 8,55", - говорится в сообщении.Это снижение стало возможным, потому что изменилась рыночная цена и Нафтогаз смог закупить газ дешевле, отметили в компании.Как отмечается, рыночные цены на газ колеблются в зависимости от баланса спроса и предложения. "Сейчас баланс такой, что рыночные цены в апреле стали ниже регулируемой цены для населения", - отметили в НАК."Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам - посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка - тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика (Нафтогаз) и возможность сколько угодно не платить за газ", - заявили в компании.В то же время, для промпотребителей Нафтогаз снизит цены с апреля сразу на 19%.Ранее глава правительства Владимир Гройсман дал поручение Нафтогазу и Минфину начать дискуссию с Международным валютным фондом, чтобы не допустить повышения цен на газ для населения из-за того, что стоимость импортного газа сейчас ниже регулируемого тарифа.При этом он отказался отменить регулирование цен на газ.