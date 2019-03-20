Зарплату водителям КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» увеличат на 30% с 1 апреля.

С 1 января этого года в Харькове вступили в силу новые тарифы на вывоз мусора, которые составили 23 грн 47 коп с человека. Это дало возможность уже с 1 февраля повысить зарплату около 70% работников предприятия. Теперь в очереди на повышение – водители КП «КВБО».– Это существенное повышение, которое даст возможность повысить качество обслуживания и усилить дисциплину и ответственность водителей. И мы обязаны выполнить эту задачу, – подчеркнул директор КП «КВБО» Фазиль Абасов.Он отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата водителей предприятия составляет 10-11 тыс. грн, в зависимости от класса и грузоподъемности управляемого автомобиля. С 1 апреля работники будут получать от 13 до 16 тыс. грн. Кроме того, вместе с повышением зарплаты на КП «КВБО» будет введена надбавка за работу в сверхурочное время.– Учитывая специфику нашей работы, за восемь часов водители не успевают отработать смену в городе. Поэтому законом предусмотрено установить коэффициент интенсивности или ненормированного рабочего дня за те часы, которые идут в переработку. Он составляет от 10 до 25%. Введение этих норм будет работать на предприятии уже с 1 апреля, – сообщил Фазиль Абасов.Водитель Владимир Котенко работает на предприятии более двух лет. Говорит, работа не легкая, поэтому существенному повышению зарплаты рад.– Я заступаю на смену вечером, в 18:00, когда уже в городе нет больших пробок. Работаю в среднем по восемь часов, за ночь делаю три рейса. Мой сектор работы – центр города: улица Сумская, Пушкинская. Потом я вывожу мусор на полигон. Зарплату нам выплачивают вовремя, на задержки пожаловаться не могу, – отметил водитель.По словам Фазиля Абасова, водительский штат на предприятии полностью укомплектован. Однако всегда необходимы кадры для резерва – на случай отпусков или больничных у сотрудников.Также директор КВБО сообщил, что в мае-июне в городе будет установлена еще тысяча современных евроконтейнеров. На предприятии планируют также закупить около 10 новых бункеровозов для вывоза негабаритных отходов и продолжить работу по обновлению парка современными музоровозами.