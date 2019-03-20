Корпорация Boeing объявила о кадровых перестановках в связи с расследованием крушения самолета модели 737 Max над Эфиопией.

Об этом в среду, 20 марта, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.Так, главный инженер в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джон Гамильтон, ранее совмещавший эту должность с постом вице-президента по проектированию коммерческих самолетов корпорации, освобожден от функций топ-менеджера и сосредоточится на выполнении технических задач."Это позволит ему полностью посвятить свое внимание текущим расследованиям", - сообщается в письме исполнительного вице-президента Boeing и президента, главного исполнительного директора Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера.С середины 2013 по март 2016 года Гамильтон был вице-президентом по безопасности полетов, авиационной безопасности и нормативно-правовому соответствию, он курировал программу сертификации коммерческих самолетов, пишет агентство.Вице-президентом по инженерным разработкам назначена Линн Хоппер, ранее возглавлявшая компанию Test & Evaluation в инженерной, испытательной и технологической группе Boeing.Напомним, самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. После крушения полеты самолетов этого типа запретили ЕС, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия, Алжир. Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.