NewsRoom стали известны подробности жестокого убийства военнослужащего под Харьковом. Напомним, тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в Чугуевском районе днем 16 марта.

Как выяснилось, убитым оказался солдат-контрактник 92-й бригады, уроженец Луганской области. Позже правоохранители задержали и взяли под стражу трех парней 15, 16 и 18 лет, а также 22-летнюю девушку.Как стало известно NewsRoom, 13 марта подозреваемые вместе с жертвой употребляли спиртные напитки в доме на улице Харьковской. В разгар веселья 26-летний военнослужащий принял неизвестное вещество, заявив, что это наркотик. По данным следствия, поведение старшего товарища возмутило парней. Воспользовавшись этим, девушка предложила им убить собутыльника, заявив, что тот ее изнасиловал. За "работу" подозреваемая пообещала "киллерам" 20 тысяч гривен, а также сообщила, что еще почти 14 тысяч хранятся на карте жертвы.Чтобы выманить военнослужащего из дома, один из подельников предложить съездить за закладкой. Прибыв на место, молодые люди вчетвером углубились в лес, а подозреваемая с еще одной девушкой остались ждать. Пройдя около километра, подозреваемые напали на жертву: сначала 18-летний парень сбил военнослужащего с ног, после чего с 16-летним товарищем начал наносить солдату удары ножом. При этом 15-летний школьник снимал все происходящее на видео.Забрав у пострадавшего банковскую карту и узнав PIN-код от нее, злоумышленники добили жертву, после чего сожгли его верхнюю одежду и вернулись к девушкам. Чтобы доказать "заказчице", что военнослужащий мертв, парни продемонстрировали девушке видео убийства. В данный момент все четверо подозреваемых задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы.