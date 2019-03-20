В Харьковской области в розыске находятся более 900 военнослужащих, которые в течение 2014-2019 годов самовольно оставили воинские части (место несения службы).

Об этом сообщил начальник отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности Военной службы правопорядка (ВСП) в гарнизонах Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка Марьян Споденко.По его словам, с начала 2019 года благодаря совместным усилиям ВСП, правоохранительных структур и органов военного управления в Харьковской области разыскано 58 человек, более 20 – добровольно вернулись в воинские части.– Мы проводим тщательные проверки каждого военнослужащего по выявлению обстоятельств, смягчающих или исключающих его ответственность за совершение данного вида правонарушения. Все, кто обратился в правоохранительные органы добровольно, уже вернулись к нормальной жизни, открыли себе дорогу в будущее, – отметил офицер.