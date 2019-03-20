Американские исследователи предложили новый метод наблюдения за состоянием здоровья человека. Своевременно определять проблемы с теми или иными органами и системами можно будет с помощью пота.

Об этом сообщает МедикФорум.Научная группа Университета Цинциннати разработала новую методику мониторинга изменений в человеческом теле. По мнению ученых, определять функциональность организма и проблемы со здоровьем можно будет без инвазии в тело пациента. Все необходимые данные можно будет получить из крови, пота, слез и слюны, внедрение новой методики ее авторы называют по-настоящему революционным.Как считают исследователи, биологические жидкости имеют огромный потенциал для определения состояния здоровья. Для этого необходимо будет задействовать миниатюрные портативные датчики. Такие носимые устройства уже разрабатываются в Калифорнийском университете, инженерам учреждения принадлежит первенство создания прибора, в непрерывном режиме тестирующего выделения потовых желез.Созданные новые подобные гаджеты мониторят состояние организма с течением времени, что дает возможность наблюдать и определять общие тенденции. Анализ же только крови не дает таких многоплановых результатов.Уже скоро, уверены эксперты, в медицине будут использоваться аппараты, внедренные в организм, они будут предоставлять данные для долгосрочной диагностики. На данный момент подобные функции выполняет датчик, фиксируемый на коже и стимулирующий выработку пота даже без перегрева тела. Он систематически собирает и анализирует определенные данные для выявления реакции пациента на лечение медикаментами, а также на прием гормонов, либо обезвоживание.