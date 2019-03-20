18 марта в Киевском районном суде Харькова состоялось заседание по делу Константина Безрука, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство малолетнего ребенка.

На заседании допросили девочку, которая осталась живой и сообщила имя нападавшего, это происходило при участии психолога и законного представителя, кроме того допрошены работники полиции, совершившие задержание обвиняемого, и соседи. Об этом рассказал корреспонденту «Комментариев. Харьков» руководитель в уголовном производстве - прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Станислав Муратов.Следующее заседание назначили на 27 марта. На нем должны продолжить допрос свидетелей стороны обвинения - соседей убитой семьи и врачей.