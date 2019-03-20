Жители Омана и Объединенных Арабских Эмиратов наблюдали редкое атмосферное явление: дыру в облаках. Такие дыры очевидцы часто принимают за НЛО, след от метеорита или формирующийся смерч.

На самом деле это вполне безобидное явление, обычно вызванное пролетающим сквозь облака самолетом, который оставляет позади себя область низкого давления. Об этом сообщает Фокус.Так среди переохлажденных водяных капель образуются кристаллы льда, и это запускает эффект домино: капли воды вокруг них тоже начинают замерзать, попутно замораживая соседние.Когда большинство капель превращаются в кристаллы, они начинают падать вниз. В небе на их месте остается след — круглое или овальное отверстие в облаках.