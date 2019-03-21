Пилоты потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737 MAX компании Lion Air безуспешно пытались исправить ошибку электроники авиалайнера, которая направляла его к земле.

По данным источников, электроника самолета начала ошибочно сигнализировать о сваливании и опускать нос авиалайнера, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.31-летний капитан попытался исправить ошибку компьютера и поднять нос лайнера для выхода из сваливания, однако безуспешно.Перед самым крушением капитан лайнера пытался разобраться с неисправностью электроники с помощью руководства по эксплуатации, передав управление помощнику.Агентство Reuters не имело прямого доступа к записям черных ящиков, а представитель Lion Air заявил, что все данные и информация были переданы следователям, и отказался от дальнейших комментариев.Boeing 737 Max рухнул в Яванское море 29 октября 2018 года после вылета из аэропорта Джакарты. Находившиеся на борту 189 человек погибли.10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о "трудностях" и запрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8.