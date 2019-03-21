В России публично угрожают США расправой и созданием мультимегатонного оружия, если Вашингтон нарушит мораторий по испытанию ядерного оружия.

Заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков пригрозил уничтожить США, передает "Диалог.UA".– Если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать, - позволил себе выразится Сивков.По его словам, Москва должна модернизировать "Калибр-М" из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия, если США проведут в августе и ноябре испытания ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности.– Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам, - добавил Сивков.Напомним, США "плюнули" на угрозы Кремля и перебросили 6 ядерных бомбардировщиков в Европу.