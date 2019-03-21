Для защиты от рака в горячие напитки вроде чая и кофе нужно добавлять молоко. Если температура этих напитков слишком высока, то риск развития опухолей пищевода увеличивается в два раза.

Об этом сообщает МедикФорум.Употребление слишком горячего чая или кофе более чем в два раза увеличивает риск развития рака, как установили ученые из Тегеранского университета медицинских наук. Если люди пьют в ежедневном режиме чай с температурой 60С или выше, то риск злокачественных новообразований пищевода вырастает на 90%. Для того, чтобы его снизить, необходимо дать напитку несколько минут остыть или добавить туда молока. Иранские учёные получили ещё одно подтверждение связи горячих напитков и опасной болезни.Однако впервые исследователям удалось доказать эту связь в ходе крупномасштабного наблюдения, которое продолжалось длительное время. Слишком горячие напитки раздражают слизистую рта и горла, что является разновидностью «топлива» для опухолей, как полагают учёные. В мире рак пищевода является восьмым наиболее распространённым злокачественным новообразованием, а также одной из основных причин смертности от опухолей. Исследователи считают, что полученные ими данные о чае справедливы и по отношению к другим напиткам, включая кофе или горячий шоколад.В целом, исследование продолжалась 13 лет, его участниками стали чуть более 50 000 человек в возрасте от 40 до 75 лет, проживавшие на северо-востоке Ирана. За период наблюдений было зафиксировано 317 случаев рака пищевода. У тех, кто регулярно пил очень горячий чай (75С), вероятность развития этой болезни вырастала в 2,4 раза.