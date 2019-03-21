В Сети опубликовали фото с огромной солнечной рыбой, которую выбросило на побережье Южной Австралии.

Как сообщает НВ со ссылкой на Daily Mail, ее в 25 километрах к востоку от устья реки Мюррей обнаружили местные рыбаки.Фото: Linette GrzelakВ длину найденная на пляже особь достигала около 2,5 метров, однако солнечные рыбы могут вырастать до 3 метров и весить около 2,5 тонн.По словам сотрудника Юго-Австралийского музея Ральфа Фостера, причиной ее гибели могли стать полиэтиленовые пакеты.– Они часто едят полиэтиленовые пакеты, думая, что это медузы, что может привести к гибели, - предположил он.