В международный день счастья ООН опубликовала ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира.

20 марта мир отметил Международный день счастья, праздник основаный ООН. Традиционно в этот день ООН публикует ежегодный Доклад о мировом счастье. 156 стран мира определяют, насколько счастливы их граждане. В исследовании этого года основной акцент был сделан на оценке индекса счастья за прошедшие 12 лет развития технологий, социальных норм, конфликтов и политики правительств, которые привели к изменениям. Об этом сообщает НВ.Примечательно, что 9 из 10 мест в первой десятке занимают страны Европы, а первые четыре места – скандинавские страны. Украина в новом рейтинге улучшила свои позиции в сравнении с прошлым года и поднялась на 133 место (138 – 2018 год). А наши ближайшие соседи Россия – 68 место, Молдова – 70, Беларусь – 81.1. Финляндия2. Дания3. Норвегия4. Исландия5. Нидерланды6 Швейцария7. Швеция8. Новая Зеландия10. Австрия11. Австралия12. Коста Рика13. Израиль14. Люксембург15. Великобритания16. Ирландия17. Германия18. Бельгия19. США20. Чехия