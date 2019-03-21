В международный день счастья ООН опубликовала ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира.

20 марта мир отметил Международный день счастья, праздник основаный ООН. Традиционно в этот день ООН публикует ежегодный Доклад о мировом счастье. 156 стран мира определяют, насколько счастливы их граждане. В исследовании этого года основной акцент был сделан на оценке индекса счастья за прошедшие 12 лет развития технологий, социальных норм, конфликтов и политики правительств, которые привели к изменениям. Об этом сообщает НВ.

Примечательно, что 9 из 10 мест в первой десятке занимают страны Европы, а первые четыре места – скандинавские страны. Украина в новом рейтинге улучшила свои позиции в сравнении с прошлым года и поднялась на 133 место (138 – 2018 год). А наши ближайшие соседи Россия – 68 место, Молдова – 70, Беларусь – 81.

Первая 20 Самых счастливых стран

1. Финляндия
2. Дания
3. Норвегия
4. Исландия
5. Нидерланды
6 Швейцария
7. Швеция
8. Новая Зеландия
10. Австрия
11. Австралия
12. Коста Рика
13. Израиль
14. Люксембург
15. Великобритания
16. Ирландия
17. Германия
18. Бельгия
19. США
20. Чехия

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