Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме». Лечебный эффект этого метода проявился практически моментально.

Об этом сообщает МедикФорум.В эксперименте ученых был задействованы крысы, страдавшие алкоголизмом. Чтобы избавить их от пагубной страсти, исследователи обработали мозг животных лазером. Фактически они выжигали лазером определенный участок мозга, ответственный за формирование алкогольной зависимости.«Обработка лазером участков центрального ядра миндалины переднего мозга нарушает нейронные связи и позволяет купировать даже абстинентный синдром», - констатировали авторы проекта.Испытание показало, что использование лазера позволило практически мгновенно вылечить животных от алкоголизма. Сразу после сеанса «лазерной терапии» животные перестали демонстрировать желание употреблять алкоголь.Можно ли применить метод обработки лазером мозга для лечения алкоголизма у людей? Сейчас для этого пока нет возможностей. По словам нейрофизиологов, в человеческом мозге этот механизм работает иначе – выжигание лазером сделает пациента инвалидом. Тем не менее, результаты эксперимента оцениваются как вдохновляющие. По мнению ученых, они побуждают к исследованиям структуры человеческого мозга, которые могут помочь найти решение, позволяющее адаптировать предложенную технологию к применению на человеческом органе.