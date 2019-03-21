Электроэнергию отключат всем предприятиям, которые не нашли поставщика согласно новым правилам рынка.

Об этом сообщает Корреспондент.Укринтерэнерго с 1 апреля отключит электроэнергию 1339 предприятиям, которые не нашли нового поставщика. В частности, такое уведомление получила компания ДТЭК Киевские Электросети, сообщается на сайте КГГА.Аналогичные письма получили операторы системы распределения по всей Украине. По информации на сайте Укринтерэнерго, его клиентами являются более 1300 организаций в Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные предприятия и госшахты.Только в Киеве без электроснабжения окажутся 64 организации. Среди них два предприятия Укроборонпрома (завод Маяк и ГП Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов), Центр государственного земельного кадастра, киностудия имени А. Довженко, несколько предприятий КП Киевпастранс, ДОМ-СЕРВИС 19 (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).В КГГА напомнили, что согласно закону, поставщик "последней надежды", которым является Укринтерэнерго, не имел права отказать в заключении договора и был обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более чем 90 дней, то есть с 1 января до 1 апреля. Далее ПОН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях. Об этом говорится в части 9 ст. 64 ЗУ О рынке электроэнергии, вступившем в силу с 1 января.Согласно новым правилам, предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях.Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого выполняет Укринтерэнерго.