В конце мая – начале июня в аэропорту появятся новые регулярные рейсы в Барселону, Ларнаку, Римини, и Кутаиси.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp объявила о запуске сразу четырех новых регулярных рейсов из аэропорта Харькова – в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Римини (Италия), Кутаиси (Грузия). Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.Рейсы в Барселону с 25 мая будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону - от 3025 грн.В Ларнаку SkyUp будет летать с 30 мая по четвергам. Цена на билет - от 2346 грн в одну сторону.Со 2 июня каждое воскресенье можно будет летать в Римини, а каждый вторник и пятницу — в Кутаиси. Цена билета в одну сторону - от 2617 грн и от 2210 грн соответственно.