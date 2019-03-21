В Словении лишившуюся руки женщину подозревают в обмане ради страховки. Об этом случае добровольного членовредительства ради наживы сообщает МедикФорум со ссылкой на BBC News.

Живущая в словенском городе Любляна молодая женщина сознательно лишила себя руки – она рассчитывала на получение солидной страховки, именно в этом ее подозревают.По данным источника, осуществить аферу 21-летней жительнице Словении помогали родственники. С помощью пилы они отняли девушке руку до запястья. Сделав это, члены семьи сразу обратились за помощью.Врачи больницы, куда приехали лишившаяся руки женщина и ее родные, рассказали об услышанной версии. Пациенты сообщили, что их молодая родственница срезала ветки с дерева и случайно повредила себе конечность. При этом никто не позаботился захватить с собой отсеченную кисть.Следователи, которые занялись этим случаем (врачи сообщили им о происшествии), считают, что ампутированная часть руки была забыта намеренно. Удивительно, но благодаря расторопности полицейских кисть все же была доставлена в больницу, и хирурги смогли реконструировать руку. Если следствие докажет злонамеренность ампутации, подозреваемым может грозить до восьми лет лишения свободы. Женщину обвиняют в том, что она обманным путем захотела получить страховку на сумму 400 тысяч евро.