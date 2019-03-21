Освещение подъездов жилых домов и ремонт кровель, реконструкция сетей водоснабжения и благоустройство территорий, переход на альтернативные источники энергии и строительство комплекса по переработке ТБО.

Модернизация очистных сооружений и замена коллекторов

«Теплые кредиты» как стимул энергоэффективности

Ремонт крыш и реконструкция домов

Счетчик тепла – в каждый дом

Модернизация теплового хозяйства

Электроэнергия – из биогаза

Памятный знак героям АТО

Языком цифр

И это далеко не все планы областной власти по развитию жилищно-коммунальной сферы Харьковщины в этом году. Работы проводятся по инициативе и под личным контролем главы области Юлии Светличной.В прошлом году на Харьковщине по инициативе председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной стартовала программа «Энергия света». Глава области поставила задачу — за три года обеспечить все населенные пункты региона уличным освещением.По информации директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, на реконструкцию уличного освещения на первой в этом году сессии областного совета была предусмотрена сумма в размере почти 4,7 млн грн.— Работы будут начаты после оглашения процедуры в онлайн-системе государственных закупок Prozorro в 37 населенных пунктах – это примерно 50 объектов, — уточнил он. — Мы планируем установить порядка 700 новых светильников, заменить практически 31 километр сетей и 40 опор.Что касается капитальной системы освещения, то на эти цели в ходе областной сессии было выделено 4,3 млн гривен.— Мы планируем начать работу в 25 населенных пунктах – установить 745 новых светильников, заменить практически 28 метров сети и поставить 44 новых опор, — сообщил Сергей Магдисюк.Кроме того, в этом году в программу «Энергия света» был добавлен раздел «Освещение входных групп».— Мы проанализировали ситуацию и поняли, что на сегодняшний день необходимо осветить еще пять тысяч подъездов многоквартирных жилых домой вне зависимости от их собственности – будь то ОСМД или дома коммунальной собственности, — отметил Сергей Магдисюк.В этом году в программу «Энергия света» добавили раздел «Освещение входных групп». На сессии облсовета, которая состоялась 28 февраля, было выделено 20 миллионов гривен на реализацию этой части программы.— В этом году мы планируем выполнить работу по освещению входных групп практически на 11 млн гривен – это будет 35 объектов в 17 городах и в трех городах областного значения. За эти средства хотим осветить 3600 входных групп, что составляет практически 70% от общего количества необходимых объектов. Закончить работы планируем в следующем году.Всего по программе «Энергия света» в этом году предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 50 млн гривен, из местных бюджетов — 5 млн гривен.С 2012 года в Харьковской области реализуется программа «Питьевая вода», рассчитанная до 2020 года. Ее цель — обеспечить качественной питьевой водой как можно больше населения области. Кроме того, в программе предусмотрены мероприятия по качественному водоотведению сточных вод.— Уже на первой в этом году сессии облсовета на все мероприятия, которые попадают в эту программу, выделена общая сумма – 109 миллионов гривен, — сообщил Сергей Магдисюк. — Это позволит в текущем году начать новые работы на объектах водоснабжения и завершить прошлогодние.В список входят и реконструкция сетей водоснабжения, и открытие новых скважин.— Работы будут проводиться в Балаклейском, Валковском, Великобурлукском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Купянском, Краснокутском, Лозовском, Сахновщинском районах, а также в городах Купянск, Лозовая, Чугуев, — уточнил директор профильного департамента.Кроме того, в нынешнем году начнутся работы по модернизации и устройству очистных сооружений и замене коллекторов, которые имеют очень большой срок эксплуатации.— В прошлом году именно по причине изношенного коллектора случилась аварийная ситуация в Лозовой, — напомнил Сергей Магдисюк. — И только благодаря областному бюджету, из которого по инициативе Юлии Светличной была выделена большая сумма – около 20 млн гривен, – удалось существенно улучшить ситуацию в Лозовой.В планах на этот год — окончание реконструкции очистных сооружений в Червоном Донце Балаклейского района, на канализационно-насосной станции в Волчанске, продолжение работ в Дергачевском районе (на Малоданиловских очистных сооружениях), в Золочевском районе, в Краснограде.— Также мы сделали качественный проект по очистным сооружениям в Сахновщинском, Чугуевском районах и городе Люботине. Намерены закончить работы на Первомайском коллекторе, начатые в прошлом году. Кроме того, даем субвенцию Харькову на продолжение и окончание работ на Орджоникидзевском коллекторе. Планируем также начать масштабные работы в Чугуеве — по реконструкции системы водоотведения, — уточнил Сергей Магдисюк.На Харьковщине успешно реализуется программа «Теплые кредиты», стимулирующая ОСМД и ЖСК к проведению энергоэффективных мероприятий.— В этом году запланировано финансирование в размере 1,4 млн гривен. По нашим подсчетам, это даст возможность принять участие в программе тридцати-сорока ОСМД и ЖСК области, — сообщил Сергей Магдисюк. — Мы компенсируем 20% от суммы кредита на приобретение энергоэффективных материалов, но не более 2000 гривен в расчете на одну квартиру в многоквартирном доме по одному кредитному договору.Программа «Теплые кредиты», по словам директора профильного департамента, пользуется огромной популярностью.— Даже на сегодняшний день мы принимаем информацию от ОСМД, которые в конце прошлого года взяли кредит и просят, чтобы мы включили их в данную программу. Но она разработана таким образом, что в ней предусмотрено получение и компенсация на покрытие расходов ОСМД и ЖСК только в этом году. Поэтому, к сожалению, удовлетворить потребности тех ОСМД, которые хотят с прошлого года «перепрыгнуть» в этот, мы не сможем, — пояснил он.Кроме того, Сергей Магдисюк сообщил, что два ОСМД на Харьковщине попали в пилотный проект Фонда энергоэффективности, благодаря которому будут оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это ОСМД «Молодость» в Харькове и ОСМД «Добробут» в Чугуеве.— В этом году в Украине начал работу Фонд энергоэффективности для ОСМД. Сейчас проходят тестируемые процедуры этого фонда, обкатывается программа, — рассказал он. — Буквально на прошлой неделе состоялся большой форум по энергоэффективности, где присутствовала делегация Харьковской области. И очень приятно, что два ОСМД из нашего региона вошли в перечень из 15 объектов, отобранных фондом для тестирования программы. Два из пятнадцати — это очень серьезный показатель эффективности работ, которые проводятся в области на этом уровне.Большое внимание в области уделяется состоянию домов многоквартирного жилого фонда.— Сейчас мы собираем информацию о состоянии кровель жилого фонда. И по окончании отопительного сезона, когда наступят благоприятные условия, будем выходить с инициативой на следующую сессию областного совета по поводу выделения денег на восстановление кровель многоквартирных жилых домов, — поделился ближайшими планами Сергей Магдисюк.Традиционно не остались без внимания областной власти и обращения жителей области.— Мы откликнулись на просьбы районов и выделили деньги на восстановление кровли в Первомайске, на восстановление и реконструкцию дома в Дергачевском районе и Харьковском районах. И эти работы будем продолжать, — заверил директор департамента ЖКХ ХОГА.Еще одно направление развития сферы ЖКХ, которое находится на постоянном контроле областной власти и лично Юлии Светличной — доведение уровня оснащения многоквартирного жилого фонда приборами учета тепловой энергии до 100%. На сегодняшний день, по данным Сергея Магдисюка, 94,8% жилых домов имеют счетчики тепла.— Харьковщина на сегодняшний день лидирует в этом вопросе, — отмечает он. – И в этом году мы хотим завершить все работы и отчитаться перед Минрегионом о том, что жилой фонд региона на все 100% оснащен приборами учета тепла. А это позволит населению понимать, за что они платят, особенно с учетом постоянно растущих тарифов. Когда в доме стоит прибор учета тепла, это снижает финансовую нагрузку на владельцев квартир, у людей действительно получается реальная экономия.Очень большая работа в этом году будет проведена в области по модернизации теплового хозяйства региона. На сессии облсовета 28 февраля уже выделены деньги на реконструкцию двух котельных – в Изюме и пгт Червой Донец Балаклейского района, а также на приобретение твердотопливных котлов для Купянска. Со временем может появиться мини-ТЭЦ в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района. Сейчас планируется разработка проектно-сметной документации.— Это будет пилотный проект. Сейчас уже получили поддержку областного совета — на департамент выделены деньги, и мы начали проектирование мини-ТЭЦ на альтернативных источниках топлива. Это будут либо пеллеты, либо брикеты, солома или щепа, — рассказывает Сергей Магдисюк. – В результате получим в Купянске мини-ТЭЦ с электрической мощностью до 6,5 мегаватт. Мощность, которая получается в процессе проектирования, позволит полностью отапливать всю Ковшаровку.Сейчас департамент собирает информацию о наиболее проблемных, аварийных участках тепловых сетей, имеющихся в области.— После окончания отопительного сезона будем выходить на сессию областного совета с предложением выделить средства на восстановление этих участков, а также на дальнейшую модернизацию котельных, — поделился планами Сергей Магдисюк. — Уже есть хорошие проекты и в Купянском районе, и в Красноградском, и в Балаклейском — там, где в основном централизованное отопление.Продолжается работа по ликвидации убыточных котельных. Сейчас есть такие населенные пункты, где старые котельные отапливают по две-три квартиры в доме. И тарифы на тепло в таких случаях - очень высокие, поэтому люди обращаются за субсидиями. Это невыгодно ни населению, ни государству. Эффективнее — переводить людей на индивидуальное отопление.— Мы провели работы в Будах, Покотиловке, Безлюдовке, начали – в Малой Даниловке, Дергачах. При поддержке органов местного самоуправления проводим работы в пгт Червоный Донец Балаклейского района — планируем перевести на индивидуальное отопление все барачные дома. В Купянске сейчас определены четыре котельные, в зоне действия которых людей переводят на индивидуальное отопление. В планах – охватить этими работами весь Купянск, — рассказал Сергей Магдисюк.При этом он подчеркнул, что работа проводится осмысленно, обдуманно. На местах проводится разъяснительная работа, жильцам предоставляется вся необходимая консультативная помощь для установки отопления.— Работы по замене отопления, которые проводятся за пределами квартиры, финансируются из местных бюджетов. На проведение внутренних работ – установку котла, радиаторов – люди могут получить «теплые» кредиты и, соответственно, возмещение из областного и местных бюджетов. Те, кто относится к незащищенным слоям населения, получают также материальную помощь из местных бюджетов на проведение таких работ, — уточнил директор профильного департамента ХОГА.На Харьковщине в сфере ЖКХ ведется работа по организации раздельного сбора твердых бытовых отходов – при поддержке областной власти реализуется новый масштабный проект по строительству нового комплекса по переработке ТБО в Дергачах Харьковской области.— Работы были начаты в позапрошлом году и должны закончиться в нынешнем, — сообщил Сергей Магдисюк. – Уже в ближайшее время планируется запустить первую очередь, что позволит вывозить мусор на новые места отходов, а старую свалку начать культивировать. И к концу года планируется запустить весь комплекс, который позволит нам добывать из биогаза электроэнергию и качественно перерабатывать твердые бытовые отходы.Также он сообщил, что в этом году в области будет полностью разработана стратегия по переработке ТБО и начата ее реализация, чтобы Харьковщина могла приблизиться к европейским стандартам по сбору и переработке твердых бытовых отходов.— Есть рекомендации Минрегиона. В ближайшие дни будут проведены рабочие советы со специалистами министерства и к концу года планируем завершить разработку стратегии, которая будет соответствовать всем директивам, подписанным с ЕС, — рассказал Сергей Магдисюк.В связи с этим огромное внимание в области уделяется приобретению спецтехники.— В позапрошлом и прошлом годах уже приобретено около 30 машин. Чтобы мусор вывозился качественно и вовремя — в этом году работа продолжается. На сессии облсовета 28 февраля были выделены средства на приобретение четырех мусоровозов для Змиевского, Дергачевского районов (Гоптовка и Большие Проходы) и для Лозовой, — сообщил Сергей Магдисюк. — Потребность в этом, конечно, есть, поскольку автопарк очень устаревший, а в некоторых населенных пунктах мусоровозы вообще отсутствуют — их заменяют тракторы.В этом году, по словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, начали уделять особое внимание благоустройству населенных пунктов области.— Уже выделены деньги на разработку проектно-строительной документации в Змиевском районе и в Дергачах. Продолжим работы, начатые в прошлом году в Харькове по установке памятного знака героям АТО в сквере около станции метро «Защитники Украины». Будем разрабатывать документацию на реконструкцию сквера Героев Небесной сотни в Харькове, — уточнил Сергей Магдисюк.По информации Сергея Магдисюка, в Харьковской области 14041 многоквартирный жилой дом, 8300 из них – на централизованном отоплении. По состоянию на 1 января практически 95% домов оснащены приборами учета тепловой энергии.На услуги теплоснабжения в области работают 789 котельных, которые вырабатывают мощность практически 7000 мегаватт в час.17 городов 53 поселка городского типа и 365 сел на Харьковщине обеспечены централизованным водоснабжением. Водоснабжение в области происходит из трех независимых источников – реки Северский Донец с Печенежским водохранилищем, Краснопавловского водохранилища и артезианских скважин.