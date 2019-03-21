Освещение подъездов жилых домов и ремонт кровель, реконструкция сетей водоснабжения и благоустройство территорий, переход на альтернативные источники энергии и строительство комплекса по переработке ТБО.И это далеко не все планы областной власти по развитию жилищно-коммунальной сферы Харьковщины в этом году. Работы проводятся по инициативе и под личным контролем главы области Юлии Светличной.
В прошлом году на Харьковщине по инициативе председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной стартовала программа «Энергия света». Глава области поставила задачу — за три года обеспечить все населенные пункты региона уличным освещением.
По информации директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, на реконструкцию уличного освещения на первой в этом году сессии областного совета была предусмотрена сумма в размере почти 4,7 млн грн.
— Работы будут начаты после оглашения процедуры в онлайн-системе государственных закупок Prozorro в 37 населенных пунктах – это примерно 50 объектов, — уточнил он. — Мы планируем установить порядка 700 новых светильников, заменить практически 31 километр сетей и 40 опор.
Что касается капитальной системы освещения, то на эти цели в ходе областной сессии было выделено 4,3 млн гривен.
— Мы планируем начать работу в 25 населенных пунктах – установить 745 новых светильников, заменить практически 28 метров сети и поставить 44 новых опор, — сообщил Сергей Магдисюк.
Кроме того, в этом году в программу «Энергия света» был добавлен раздел «Освещение входных групп».
— Мы проанализировали ситуацию и поняли, что на сегодняшний день необходимо осветить еще пять тысяч подъездов многоквартирных жилых домой вне зависимости от их собственности – будь то ОСМД или дома коммунальной собственности, — отметил Сергей Магдисюк.
В этом году в программу «Энергия света» добавили раздел «Освещение входных групп». На сессии облсовета, которая состоялась 28 февраля, было выделено 20 миллионов гривен на реализацию этой части программы.
— В этом году мы планируем выполнить работу по освещению входных групп практически на 11 млн гривен – это будет 35 объектов в 17 городах и в трех городах областного значения. За эти средства хотим осветить 3600 входных групп, что составляет практически 70% от общего количества необходимых объектов. Закончить работы планируем в следующем году.
Всего по программе «Энергия света» в этом году предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 50 млн гривен, из местных бюджетов — 5 млн гривен.
Модернизация очистных сооружений и замена коллекторов
С 2012 года в Харьковской области реализуется программа «Питьевая вода», рассчитанная до 2020 года. Ее цель — обеспечить качественной питьевой водой как можно больше населения области. Кроме того, в программе предусмотрены мероприятия по качественному водоотведению сточных вод.
— Уже на первой в этом году сессии облсовета на все мероприятия, которые попадают в эту программу, выделена общая сумма – 109 миллионов гривен, — сообщил Сергей Магдисюк. — Это позволит в текущем году начать новые работы на объектах водоснабжения и завершить прошлогодние.
В список входят и реконструкция сетей водоснабжения, и открытие новых скважин.
— Работы будут проводиться в Балаклейском, Валковском, Великобурлукском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Купянском, Краснокутском, Лозовском, Сахновщинском районах, а также в городах Купянск, Лозовая, Чугуев, — уточнил директор профильного департамента.
Кроме того, в нынешнем году начнутся работы по модернизации и устройству очистных сооружений и замене коллекторов, которые имеют очень большой срок эксплуатации.
— В прошлом году именно по причине изношенного коллектора случилась аварийная ситуация в Лозовой, — напомнил Сергей Магдисюк. — И только благодаря областному бюджету, из которого по инициативе Юлии Светличной была выделена большая сумма – около 20 млн гривен, – удалось существенно улучшить ситуацию в Лозовой.
В планах на этот год — окончание реконструкции очистных сооружений в Червоном Донце Балаклейского района, на канализационно-насосной станции в Волчанске, продолжение работ в Дергачевском районе (на Малоданиловских очистных сооружениях), в Золочевском районе, в Краснограде.
— Также мы сделали качественный проект по очистным сооружениям в Сахновщинском, Чугуевском районах и городе Люботине. Намерены закончить работы на Первомайском коллекторе, начатые в прошлом году. Кроме того, даем субвенцию Харькову на продолжение и окончание работ на Орджоникидзевском коллекторе. Планируем также начать масштабные работы в Чугуеве — по реконструкции системы водоотведения, — уточнил Сергей Магдисюк.
«Теплые кредиты» как стимул энергоэффективности
На Харьковщине успешно реализуется программа «Теплые кредиты», стимулирующая ОСМД и ЖСК к проведению энергоэффективных мероприятий.
— В этом году запланировано финансирование в размере 1,4 млн гривен. По нашим подсчетам, это даст возможность принять участие в программе тридцати-сорока ОСМД и ЖСК области, — сообщил Сергей Магдисюк. — Мы компенсируем 20% от суммы кредита на приобретение энергоэффективных материалов, но не более 2000 гривен в расчете на одну квартиру в многоквартирном доме по одному кредитному договору.
Программа «Теплые кредиты», по словам директора профильного департамента, пользуется огромной популярностью.
— Даже на сегодняшний день мы принимаем информацию от ОСМД, которые в конце прошлого года взяли кредит и просят, чтобы мы включили их в данную программу. Но она разработана таким образом, что в ней предусмотрено получение и компенсация на покрытие расходов ОСМД и ЖСК только в этом году. Поэтому, к сожалению, удовлетворить потребности тех ОСМД, которые хотят с прошлого года «перепрыгнуть» в этот, мы не сможем, — пояснил он.
Кроме того, Сергей Магдисюк сообщил, что два ОСМД на Харьковщине попали в пилотный проект Фонда энергоэффективности, благодаря которому будут оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это ОСМД «Молодость» в Харькове и ОСМД «Добробут» в Чугуеве.
— В этом году в Украине начал работу Фонд энергоэффективности для ОСМД. Сейчас проходят тестируемые процедуры этого фонда, обкатывается программа, — рассказал он. — Буквально на прошлой неделе состоялся большой форум по энергоэффективности, где присутствовала делегация Харьковской области. И очень приятно, что два ОСМД из нашего региона вошли в перечень из 15 объектов, отобранных фондом для тестирования программы. Два из пятнадцати — это очень серьезный показатель эффективности работ, которые проводятся в области на этом уровне.
Ремонт крыш и реконструкция домов
Большое внимание в области уделяется состоянию домов многоквартирного жилого фонда.
— Сейчас мы собираем информацию о состоянии кровель жилого фонда. И по окончании отопительного сезона, когда наступят благоприятные условия, будем выходить с инициативой на следующую сессию областного совета по поводу выделения денег на восстановление кровель многоквартирных жилых домов, — поделился ближайшими планами Сергей Магдисюк.
Традиционно не остались без внимания областной власти и обращения жителей области.
— Мы откликнулись на просьбы районов и выделили деньги на восстановление кровли в Первомайске, на восстановление и реконструкцию дома в Дергачевском районе и Харьковском районах. И эти работы будем продолжать, — заверил директор департамента ЖКХ ХОГА.
Счетчик тепла – в каждый дом
Еще одно направление развития сферы ЖКХ, которое находится на постоянном контроле областной власти и лично Юлии Светличной — доведение уровня оснащения многоквартирного жилого фонда приборами учета тепловой энергии до 100%. На сегодняшний день, по данным Сергея Магдисюка, 94,8% жилых домов имеют счетчики тепла.
— Харьковщина на сегодняшний день лидирует в этом вопросе, — отмечает он. – И в этом году мы хотим завершить все работы и отчитаться перед Минрегионом о том, что жилой фонд региона на все 100% оснащен приборами учета тепла. А это позволит населению понимать, за что они платят, особенно с учетом постоянно растущих тарифов. Когда в доме стоит прибор учета тепла, это снижает финансовую нагрузку на владельцев квартир, у людей действительно получается реальная экономия.
Модернизация теплового хозяйства
Очень большая работа в этом году будет проведена в области по модернизации теплового хозяйства региона. На сессии облсовета 28 февраля уже выделены деньги на реконструкцию двух котельных – в Изюме и пгт Червой Донец Балаклейского района, а также на приобретение твердотопливных котлов для Купянска. Со временем может появиться мини-ТЭЦ в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района. Сейчас планируется разработка проектно-сметной документации.
— Это будет пилотный проект. Сейчас уже получили поддержку областного совета — на департамент выделены деньги, и мы начали проектирование мини-ТЭЦ на альтернативных источниках топлива. Это будут либо пеллеты, либо брикеты, солома или щепа, — рассказывает Сергей Магдисюк. – В результате получим в Купянске мини-ТЭЦ с электрической мощностью до 6,5 мегаватт. Мощность, которая получается в процессе проектирования, позволит полностью отапливать всю Ковшаровку.
Сейчас департамент собирает информацию о наиболее проблемных, аварийных участках тепловых сетей, имеющихся в области.
— После окончания отопительного сезона будем выходить на сессию областного совета с предложением выделить средства на восстановление этих участков, а также на дальнейшую модернизацию котельных, — поделился планами Сергей Магдисюк. — Уже есть хорошие проекты и в Купянском районе, и в Красноградском, и в Балаклейском — там, где в основном централизованное отопление.
Продолжается работа по ликвидации убыточных котельных. Сейчас есть такие населенные пункты, где старые котельные отапливают по две-три квартиры в доме. И тарифы на тепло в таких случаях - очень высокие, поэтому люди обращаются за субсидиями. Это невыгодно ни населению, ни государству. Эффективнее — переводить людей на индивидуальное отопление.
— Мы провели работы в Будах, Покотиловке, Безлюдовке, начали – в Малой Даниловке, Дергачах. При поддержке органов местного самоуправления проводим работы в пгт Червоный Донец Балаклейского района — планируем перевести на индивидуальное отопление все барачные дома. В Купянске сейчас определены четыре котельные, в зоне действия которых людей переводят на индивидуальное отопление. В планах – охватить этими работами весь Купянск, — рассказал Сергей Магдисюк.
При этом он подчеркнул, что работа проводится осмысленно, обдуманно. На местах проводится разъяснительная работа, жильцам предоставляется вся необходимая консультативная помощь для установки отопления.
— Работы по замене отопления, которые проводятся за пределами квартиры, финансируются из местных бюджетов. На проведение внутренних работ – установку котла, радиаторов – люди могут получить «теплые» кредиты и, соответственно, возмещение из областного и местных бюджетов. Те, кто относится к незащищенным слоям населения, получают также материальную помощь из местных бюджетов на проведение таких работ, — уточнил директор профильного департамента ХОГА.
Электроэнергия – из биогаза
На Харьковщине в сфере ЖКХ ведется работа по организации раздельного сбора твердых бытовых отходов – при поддержке областной власти реализуется новый масштабный проект по строительству нового комплекса по переработке ТБО в Дергачах Харьковской области.
— Работы были начаты в позапрошлом году и должны закончиться в нынешнем, — сообщил Сергей Магдисюк. – Уже в ближайшее время планируется запустить первую очередь, что позволит вывозить мусор на новые места отходов, а старую свалку начать культивировать. И к концу года планируется запустить весь комплекс, который позволит нам добывать из биогаза электроэнергию и качественно перерабатывать твердые бытовые отходы.
Также он сообщил, что в этом году в области будет полностью разработана стратегия по переработке ТБО и начата ее реализация, чтобы Харьковщина могла приблизиться к европейским стандартам по сбору и переработке твердых бытовых отходов.
— Есть рекомендации Минрегиона. В ближайшие дни будут проведены рабочие советы со специалистами министерства и к концу года планируем завершить разработку стратегии, которая будет соответствовать всем директивам, подписанным с ЕС, — рассказал Сергей Магдисюк.
В связи с этим огромное внимание в области уделяется приобретению спецтехники.
— В позапрошлом и прошлом годах уже приобретено около 30 машин. Чтобы мусор вывозился качественно и вовремя — в этом году работа продолжается. На сессии облсовета 28 февраля были выделены средства на приобретение четырех мусоровозов для Змиевского, Дергачевского районов (Гоптовка и Большие Проходы) и для Лозовой, — сообщил Сергей Магдисюк. — Потребность в этом, конечно, есть, поскольку автопарк очень устаревший, а в некоторых населенных пунктах мусоровозы вообще отсутствуют — их заменяют тракторы.
Памятный знак героям АТО
В этом году, по словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, начали уделять особое внимание благоустройству населенных пунктов области.
— Уже выделены деньги на разработку проектно-строительной документации в Змиевском районе и в Дергачах. Продолжим работы, начатые в прошлом году в Харькове по установке памятного знака героям АТО в сквере около станции метро «Защитники Украины». Будем разрабатывать документацию на реконструкцию сквера Героев Небесной сотни в Харькове, — уточнил Сергей Магдисюк.
Языком цифр
По информации Сергея Магдисюка, в Харьковской области 14041 многоквартирный жилой дом, 8300 из них – на централизованном отоплении. По состоянию на 1 января практически 95% домов оснащены приборами учета тепловой энергии.
На услуги теплоснабжения в области работают 789 котельных, которые вырабатывают мощность практически 7000 мегаватт в час.
17 городов 53 поселка городского типа и 365 сел на Харьковщине обеспечены централизованным водоснабжением. Водоснабжение в области происходит из трех независимых источников – реки Северский Донец с Печенежским водохранилищем, Краснопавловского водохранилища и артезианских скважин.