Вопрос внедрения предоставления жилищных субсидий в денежной форме обсуждался в ходе селекторного совещания, которое прошло под руководством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

По информации, озвученной во время совещания заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Михаилом Черняком, в феврале в области были сформированы реестры на выплату жилищной субсидии.– В наличной форме субсидии будут получать 254 тысячи семей. Из них 165,8 тыс. пенсионеров будут получать помощь через Пенсионный фонд, а 88,2 тыс. – через отделения Ощадбанка. Выплаты через Пенсионный фонд начались 4 марта, через Ощадбанк – 12 марта, - рассказал Михаил Черняк.Павел Розенко отметил, что монетизация субсидий – действующий механизм экономии ресурсов и средств.– Человек получает на руки ресурс и после платы за услуги у него остается сумма сэкономленных денег, которую он может потратить на свое усмотрение. Сейчас за окном установилась плюсовая температура, и есть возможность экономить на отоплении. При этом субсидии люди будут получать в марте, апреле и мае.В целом в стране около 2,3 млн граждан будут получать выплаты через Пенсионный фонд, еще 1,2 млн – через Ощадбанк.