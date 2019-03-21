Менее чем через две недели украинцы будут выбирать президента.

По данным общенациональных опросов, количество граждан, которые планируют принять участие в голосовании, превышает 80%.Воспользуются ли харьковчане своим правом на волеизъявление,узнавал на улицах города.– Конечно, обязательно, – говорит предприниматель Евгений. – Потому что таким образом мы реализовываем свои права.– Конечно, нужно идти голосовать, – уверен студент Марк. – Во-первых, это необходимо, чтобы мой голос никто не смог использовать в своих интересах. А во-вторых, если что-то не нравится, нужно попытаться это изменить.– Мы, как граждане Украины, имеем свою позицию и, проголосовав, можем быть уверены в том, что наш голос будет учтен. Мы имеем достоинство, поэтому голосуем, – рассуждает менеджер Александр.– Считаю необходимым идти на выборы. Я планирую жить в этой стране, платить здесь налоги, развивать свою предпринимательскую деятельность, детей в школу сдавать, поэтому хочу влиять на процессы, происходящие в стране, – рассказывает предприниматель Владимир.– Я не из Харькова и прописана не здесь, поэтому, чтобы проголосовать, мне придется ехать в родной город, – признается студентка Алла. – Но я считаю, оно того стоит, потому что таким образом у нас действительно появляется шанс на что-то повлиять, а если ты не пойдешь на выборы, упустишь свой шанс.– В гражданском обществе это необходимо для выражения своей позиции, – уверен преподаватель Игорь.