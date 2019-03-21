Предлагается перенять опыт Германии по озеленению территорий, в частности обязать школы, детские сады, вузы высадить на своих и прилегающих территориях не менее 100 деревьев.

Харьковчане просят прекратить вырубку деревьев в Харькове. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.– Обращаемся с требованием прекратить вырубку деревьев и перенять опыт Германии по озеленению территорий; засадить обочины дорог, все пустыри деревьями; позволить вырубку деревьев только с разрешения «Харьковзеленстроя»; восстановить лес на Журавлевке и в других районах за пределами Харькова; организовать весенние акции по высадке деревьев; запретить сжигать траву, – сказано в тексте петиции.