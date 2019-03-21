Месяц назад вступило в силу постановление Кабмина, которым семьям компенсируют расходы на услуги няни по уходу за детьми до трех лет.

Что прописать в договоре с няней?

С какими документами обращаться за компенсацией?

заявление родителя, написанное в произвольной форме;

заявление из банка с реквизитами счета, на который будет эта компенсация перечисляться;

копия договора с «муниципальной няней»;

документ, который подтверждает оплату услуг за предыдущий месяц (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

Когда могут прекратить выплаты?

Бабушек – в няни

Зачем это няне?