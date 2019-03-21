Месяц назад вступило в силу постановление Кабмина, которым семьям компенсируют расходы на услуги няни по уходу за детьми до трех лет.Много ли семей на Харьковщине уже получают компенсацию и какие шаги должна предпринять семья, чтобы стать участником программы, выяснял «Вечерний Харьков».
Постановление Кабмина №68, которым утвержден порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет, вступило в силу 12 февраля. Размер выплаты семьям, которые воспользовались услугой «муниципальной няни», равен минимальному прожиточному минимуму для детей до 6 лет. В 2019 году это 1626 гривен.
Однако пока еще ни одна семья в области компенсацию не получила. Почему?
— Согласно порядку, с момента подписания договора с «муниципальной няней» в течение 30 дней родители должны обратиться с заявлением и документами в управление соцзащиты. Эти 30 дней пока еще только подходят к концу даже для тех, кто успел заключить договор с няней сразу же после вступления в силу постановления – 12 февраля. Люди к нам только начинают обращаться с пакетом документов. Ожидаем, что в апреле начнем выплачивать компенсацию, — пояснила ситуацию заместитель начальника управления — начальник отдела адресных социальных выплат Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Людмила Гончарова.
По ее словам, за консультацией обращаются многие, но вот заявление на компенсацию пока подали всего несколько семей.
— Скорее всего, это связано с тем, что люди только начинают заключать договоры, — предполагает чиновник.
Не торопятся родители воспользоваться услугами «муниципальной няни» и в других областях Украины. По информации Минсоцполитики, по состоянию на 4 марта всего 39 семей по всей стране подали заявление в местные органы социальной защиты на компенсацию расходов на услуги няни по уходу за детьми до 3 лет. В ведомстве добавили, что в подразделения соцзащиты пока не поступали документы, которые подтверждают выплаты на оплату услуг «муниципальной няни».
Что прописать в договоре с няней?
Как объяснила Людмила Гончарова, родителям, прежде всего, необходимо самостоятельно подобрать себе помощницу. Поискать можно в специализированных агентствах, которые занимаются подбором именно такого персонала.
— При этом няня обязательно должна быть оформлена предпринимателем (неважно, физическим или юридическим лицом) по определенному виду экономической деятельности в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности, — продолжает специалист. — С няней заключается соглашение в свободной форме, не требующее нотариального заверения.
В соглашении необходимо указать объем услуг «муниципальной няни» с перечнем ее обязанностей. Допустим, нужно кормить ребенка, гулять с ним, заниматься английским языком и т. д. Нужно также указать условия и сроки предоставления услуг. Например, ежедневно — с такого-то по такое-то время либо раз в неделю, либо каждый день по два часа и т. д.
— Нелишним будет прописать, где именно должна предоставляться та или иная услуга – по месту жительства ребенка, по месту проживания няни, в частном детском саду и т. д., — рассказывает Людмила Гончарова. – Кроме того, в договоре указывается стоимость услуги и периодичность оплаты – раз в месяц, два раза в месяц, каждый день либо каждую неделю и т. д. Прописывается также ответственность сторон.
С какими документами обращаться за компенсацией?После заключения договора дается 30 дней на то, чтобы родитель, который подписал соглашение, обратился в орган социальной защиты по месту жительства для оформления компенсации за услугу «муниципальной няни».
По словам Людмилы Гончаровой, в перечень необходимых документов входят:
- заявление родителя, написанное в произвольной форме;
- заявление из банка с реквизитами счета, на который будет эта компенсация перечисляться;
- копия договора с «муниципальной няней»;
- документ, который подтверждает оплату услуг за предыдущий месяц (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).
Помимо этого, к заявлению необходимо приложить копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей, заключившего договор. И обязательно – идентификационный номер.
— Иностранцы и другие лица без гражданства подают документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Украины – либо вид на постоянное место жительства, либо удостоверение беженца, либо удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине, — уточнила Людмила Гончарова. — Если за компенсацией обращается опекун, необходимо предоставить решение об определении опекунства.
Когда могут прекратить выплаты?
Постановление предусматривает, что документы могут подаваться как в бумажном, так и в электронном виде.
— Правда, пока нет возможности для подачи документов в электронном виде – сейчас готовят соответствующие электронные сервисы, — уточнила Людмила Гончарова.
После того как документы поданы, орган соцзащиты, имея доступы к Единому государственному реестру предпринимателей, проверяет, действительно ли человек, заявленный няней, является предпринимателем по соответствующему виду экономической деятельности.
— Если все правильно и документы, поданные родителем, в порядке, в течение 10 дней с момента подачи заявления назначается компенсация, и начинается ее выплата, — говорит специалист.
Предусмотрены законом и обстоятельства, при которых выплата компенсации прекращается.
— Допустим, если семья меняет место жительство либо расторгает договор с няней, либо няня прекратила предпринимательскую деятельность, либо семья просто передумала получать компенсацию и написала соответствующее заявление, — уточнила Людмила Гончарова.
Бабушек – в няни
Но не лишит ли компенсация за услуги «муниципальной няни» маму декретных выплат, а семью — других видов социальной помощи?
— Компенсация не учитывается в совокупный доход при назначении других видов социальной помощи и не влияет на получение других видов пособий, в том числе и пособия при рождении ребенка, — отметила Людмила Гончарова. – Кроме того, получение этой компенсации не ставит условием выхода на работу мамы, то есть мама может не работать.
Кстати, постановлением не установлен какой-либо обязательный объем услуг «муниципальной няни».
— Помощница может ухаживать за ребенком всего лишь два часа в день или один раз в неделю – семья все равно получит компенсацию, — уточнила чиновник.
Причем, няней может быть кто угодно из родственников, кроме папы и мамы.
— Например, бабушка, дедушка, тетя, сестра и т. д., — главное, чтобы они удовлетворяли требованием родителей и были оформлены предпринимателями по соответствующему виду экономической деятельности, — пояснила Людмила Гончарова.
Зачем это няне?
Помимо помощи молодым родителям и предоставления им возможности для самореализации, есть в этой программе плюсы и для самой «муниципальной няни».
— В интересах няни документально оформлять соглашение с родителями. Становясь предпринимателем, она будет платить налоги, что даст ей страховой стаж, необходимый для назначения пенсии. Кроме того, это дает ей возможность претендовать на получение субсидии, поскольку оплачивается единый социальный взнос. Также няня может претендовать на некоторые виды пособий, если у нее низкие доходы. То есть «муниципальная няня» социально полностью защищена, — завершает Людмила Гончарова.